U crnogorskim školama ograničeni sanitarni uslovi i higijena

Podgorica, (MINA) – Većina škola u Crnoj Gori pruža osnovnu uslugu vodosnabdijevanja, dok su usluge u vezi sa sanitarnim uslovima i higijenom ograničenog nivoa, pokazalo je istraživanje „Voda, sanitacija i higijena u školama u Crnoj Gori”.

To istraživanje sproveli su Ministarstvo prosvjete i Institut za javno zdravlje (IJZ), uz podršku UNICEF-a.

Kako su kazali iz IJZ-a, istraživanjem su obuhvaćene sve matične ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i manji broj područnih jedinica i obrazovnih ustanova u privatnom vlasništvu.

„Posmatrano na osnovu ljestvice za praćenje nivoa dostignutih standarda za vodosnabdijevanje i sanitaciju u školama (WinS), koje su na globalnom nivou definisali Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, većina škola u Crnoj Gori pruža osnovnu uslugu vodosnabdijevanja, dok su usluge u vezi sa sanitarnim uslovima i higijenom ograničenog nivoa“, kaže se u saopštenju.

Ta ograničenja, kako se dodaje, uglavnom proizilaze iz činjenice da povremeno, u kraćim ili dužim periodima, nedostaju sapun i ubrusi za higijenu ruku, nedostaje toalet-papir, u toaletima nijesu obezbijeđeni dovoljna privatnost i uslovi za adekvatno održavanje menstrualne higijene.

Navodi se da do sada u Crnoj Gori nije izvršena sveobuhvatna procjena stanja u pogledu vodosnabdijevanja, sanitacije i higijene u obrazovnim ustanovama.

Dodaje se da zato istraživanje koje je sproveo IJZ predstavlja važan korak naprijed ka razumijevanju postojećeg stanja, planiranju i postavljanju ciljeva za poboljšanje situacije u ovoj oblasti u narednom periodu.

„Vodosnabdijevanje, sanitacija i higijena u obrazovnim ustanovama usko su povezani s obrazovanjem, zdravljem i ishranom djece i prevazilaze granice samo jednog resora, te predstavljaju oblast koja zahtijeva multisektorsku saradnju“, navodi se u saopštenju.

Direktor IJZ Igor Galić rekao je da je pružanje adekvatnih usluga vodosnabdijevanja, sanitarnih uslova i higijene (WASH) u školama, od suštinskog značaja kako za obrazovanje tako i za sticanje vještina opšte i lične higijene koje će se primjenjivati čitav život.

Da bi se postigao odgovarajući nivo WASH usluga u školama, prema riječima Galića, neophodno je da sve relevantne zainteresovane strane i partneri preuzmu odgovornost i preduzmu odgovarajuće aktivnosti, uključujući kompletno školsko osoblje, kao i učenike, ali i njihove roditelje/staratelje i širu zajednicu.

„Ključni korak u postizanju tog cilja je jačanje kvalitetnog nadzora koji će služiti kao vodič za praćenje usklađenosti sa standardima i praćenje napretka u implementaciji planiranih aktivnosti“, poručio je Galić.

On je rekao da istraživanje ima veliki značaj jer će rezultati poslužiti kao osnova za donošenje odluka i implementaciju aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju unapređenja uslova vodosnabdijevana, sanitacije i higijene u obrazovnim ustanovama.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Milijana Vukotić Jelušić rekla je da se odgovorna politika suočava sa svim izazovima, priprema strateški odgovor i sprovodi aktivnosti na otklanjanju uzroka, jednako kao i posljedica.

Ona je kazala da su zbog toga i podržali izradu analize.

„Smatrajući da uslovi za boravak djece u školama, uključujući pristup čistoj vodi za piće, adekvatnoj sanitaciji i higijenskim standardima koji ne vrijeđaju dostojanstvo učenika i nastavnog osoblja, čuvaju njihovo zdravlje i obezbijeđuju kognitivni razvoj, moraju biti jednako obezbijeđeni svima“, dodala je Vukotić Jelušić.

Ona je navela da zbog toga već preduzimaju korake da ključni akteri odgovorno i efikasno pristupe rješavanju izazova u obezbijedjivanju čiste vode, posebno u ruralnim predjelima.

Vukotić Jelušić je najavila da će Ministarstvo, u saradnji sa UNICEF-om i IJZ-om, sprovesti nekoliko aktivnosti.

Kako je navela, do kraja godine će izmjeniti postojeće normative i standarde kojima se utvrđuje način određivanja visine neophodnih sredstava za održavanje higijene školskih objekata u cjelini i toaleta.

Vukotić Jelušić je kazala da će odrediti i WASH koordinatore, kako bi pospješili praćenje primjene standarda i efikasnije otklanjali probleme.

Ona je navela da će edukovati upravu, nastavnike, zaposlene na održavanju higijene, đake i roditelje kroz prilagođene edukativne materijale, digitalne kurseve, online i uživo sprovedene obuke u 15 odabranih škola (za početak kontinuiranih aktivnosti).

Vukotić Jelušić je dodala i da će razviti servise efektivnu razmjenu podataka o kvalitetu vode i sanitetskim uslovima u školama između Ministarstva prosvjete i IJZ i u izabranim školama sa najviše đaka instalirati javne česme u dvorištima.

Prema njenim riječima, do sada su djelovali proaktivno i predvidjeli sredstva kroz srednjoročni budžetski okvir za redovno vršenje analize kvaliteta vode u školskim objektima i to četiri puta godišnje u skladu sa pravilnikom.

„Naredne sedmice organizovaćemo susrete sa predsjednicima opština i direktorima lokalnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u vezi sa predstavljanjem rezultata WASH analize i hitnim mjerama koje treba da budu preduzete kako bi se obezbijedilo kvalitetno vodosnabdijevanje, zbrinjavanje otpadnih voda i optimalni higijenski uslovi u školama“, zaključila je Vukotić Jelušić.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić, kazala je dapozdravljaju napore IJZ da kroz prvu studiju o stanju vodosnabdijevanja, sanitacije i higijene u obrazovnim i vaspitnim ustanovama podstakne bolje zdravlje, adekvatnu higijenu i bolje uslove za učenje i obrazovanje djece.

Ona je rekla da UNICEF poziva ministarstva prosvjete i zdravlja i lokalne vlasti u svim opštinama da, u saradnji sa IJZ, učine sve što je u njihovoj moći da primijene i sprovedu preporuke studije, kako bi se što prije poboljšali higijena i sanitarni uslovi u svim obrazovnim ustanovama Crne Gore.

„Na taj način, ne samo da će se poboljšati prevencija raznih zaraznih bolesti, već će se obezbijediti i bolji uslovi za brži razvoj kognitivnih sposobnosti djece i osigurati dobro zdravlje svakog djeteta i građanina Crne Gore danas i u budućnosti”, rekla je Žunić.

Iz IJZ su istakli da se dobro zdravlje, obrazovanje i dostojanstvo učenika ne može garantovati bez pristupa adekvatnim uslovima vodosnabdijevanja, sanitacije i higijene u obrazovnim ustanovama za sve, uključujući i učenike s ograničenom pokretljivošću i invaliditetom.

„Higijenske navike i ponašanje koje djeca nauče i usvoje u školi edukacijom o higijeni, u adekvatnim uslovima za vodosnabdijevanje, sanitaciju i higijenu, predstavljaju doživotne vještine koje će nastaviti da primjenjuju kao odrasli i koje će prenijeti na svoju djecu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS