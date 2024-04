U Budvi za mjesec podnijeto 50 prijava promjene prebivališta

Podgorica, (MINA) – U Budvi je, od dana raspisivanja izbora u toj opštini do 26. aprila, podnijeto 50 prijava promjene prebivališta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Izbori za odbornike u Skupštini opštine Budva raspisani su za 26. maj, a lokalni izbori u Andrijevici biće održani 2. juna.

„U periodu od dana donošenja odluke predsjednika Crne Gore o raspisivanju izbora u opštini Budva, od 26. marta do 26. aprila, podnijeto je 50 prijava promjene prebivališta u toj opštini“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je, od ukupnog broja podnijetih prijava promjene prebivališta, usvojena 21.

Kako su naveli iz MUP-a, obustavljen je jedan postupak po podnijetoj prijavi, zbog odustajanja stranke, dok je u postupku 28 prijava promjene prebivališta za opštinu Budva.

„Dostavljena je jedna negativna terenska provjera od Uprave policije, shodno kojoj će, u skladu sa Zakonom o registrima prebivališta i boravišta, kao i Zakonu o upravnom postupku, biti donijeto rješenje o odbijanju prijave promjene prebivališta“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da su od dana raspisivanja izbora u Andrijevici, od 30. marta do 26. aprila, u toj opštini podnesene četiri prijave za promjenu prebivališta.

Kako su kazali, od ukupnog broja podnijetih prijava, usvojene su tri prijave promjene prebivališta i obustavljen jedan postupak po podnijetoj prijavi promjene prebivališta zbog odustajanja stranke.

Iz MUP-a su naveli da u opštini Andrijevica na današnji dan nema podnijetih prijava promjene prebivališta koje su u postupku.

Kako su dodali iz tog Vladinog resora, za sve usvojene prijave promjene prebivališta dostavljene su pozitivne terenske provjere od Uprave policije.

„Shodno Zakonu o registrima prebivališta i boravišta, crnogorski državljani dužni su da prijavu promjene prebivališta podnesu Ministarstvu u opštini u kojoj namjeravaju da žive, u roku od osam dana od dana nastanka promjene“, podsjetili su iz MUP-a.

Uz prijavu, kako su dodali, crnogorski državljanin daje izjavu da se nastanio u mjestu i na adresi koju je naveo u prijavi.

„Crnogorski državljanin može prijaviti promjenu prebivališta na osnovu priloženog dokaza o pravu svojine, ili susvojine na stanu, kući ili drugom objektu za stanovanje, ili drugom na zakonu zasnovanom pravnom osnovu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ako je u prijavi navedena adresa stana koji je u vlasništvu druge osobe, uz prijavu se podnosi ovjeren ugovor o zakupu sa stanodavcem.

„Ukoliko crnogorski državljanin prijavu promjene prebivališta prijavi na adresi prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, ili na adresi prebivališta njegovih roditelja unos podataka o prebivalištu Ministarstvo vrši na osnovu podataka sadržanim u evidencijama čije je vođenje u nadležnosti Ministarstva“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da će, ako postoji sumnja u istinitost date izjave, o nastanjenju Ministarstvo u roku od osam dana od policije zatražiti terensku kontrolu tačnosti adrese iz prijave promjene prebivališta iz opštine u opštinu koja je podnijeta u skladu sa zakonom.

Iz MUP-a su rekli da o provjeri policija dostavlja izvještaj tom resoru u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za provjeru podataka.

„Ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba koje je podnijelo prijavu ne živi na prijavljenoj adresi, Ministarstvo će rješenjem odbiti prijavu promjene prebivališta“, navodi se u saopštenju.

