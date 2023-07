U Budvi uhapšen osumnjičeni za ubistvo u pokušaju

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je A.R. (47), koji je sinoć, na šetalištu u tom gradu, ranio V.B. vatrenim oružjem.

Iz Uprave policije su kazali da je sinoć, 35 minuta poslije ponoći, došlo je do upotrebe vatrenog oružja u parku u blizini šetališta u Budvi kada je povrede zadobio budvanin V.B, koji je transportovan na ukazivanje ljekarske pomoći u Kotor.

Prema njihovim riječima, osoba koja je upotrijebila vatreno oružje se po izvršenju dala u bjekstvo i od sebe odbacila vatreno oružje.

“Policija je dobrom postavkom službe i brzom i efikasnom reakcijom, uhapsila A.R. ubrzo nakon izvršenja i pronašla odbačeno oružje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u čijem je prisustvu izvršen uviđaj na licu mjesta.

Iz policije su rekli da su preduzete dalje mjere i radnje iz njihove nadležnosti, kao i da su prikupljena obavještenja od više osoba, odnosno očevidaca događaja, kao i od izvršioca.

“Viši državni tužilac se izjasnio da se u radnjama A.R. stiču elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS