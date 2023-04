U blizini GP Grnčar pronađeno preko 54 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije pronašli su u blizini graničnog prelaza Grnčar 54,4 kilograma marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice granične policije II Plav u nedjelju uveče pronašli odbačeno veće pakovanje sa drogom.

„Postupajući po operativnim saznanjima, pripadnici granične policije vršili su osmatranje terena u blizini graničnog prelaza Grnčar i istoimene rijeke“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su tom prilikom njihovi službenici uočili osobu koja je na leđima nosila prtljag za koji se pretpostavljalo da je droga.

„Osoba se ubrzo dala u bjekstvo, primijetivši policijske službenik, i tom prilikom odbacila je od sebe pomenuti paket“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su, po nalogu tužioca, izuzeli sa lica mjesta pomenuti paket u kojem se nalazila marihuana.

Iz policije su rekli da intenzivno rade na identifikaciji, lociranju i procesuiranju osobe koja se dovodi u vezu sa tim događajem.

