U ambulantama ZHMP prošle sedmice preko šest hiljada pregleda

Podgorica, (MINA) – Medicinski timovi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) su, tokom prethodne sedmice, pregledali 6,29 hiljada pacijenata u ambulantama.

Kako je saopšteno iz ZHMP, dnevni prosjek pregleda u ambulantama na teritoriji Crne Gore je 900 pacijenata.

Oni su kazali da je najviše pregleda na dnevnom nivou, odnosno 185, obavljeno u Podgorici.

Prema njihovim riječima, u Ulcinju je dnevno obavljano 100 pregleda, Budvi 90, Baru 85, a na Žabljaku 20.

Iz ZHMP su rekli da su, od ponedjeljka do nedjelje, njihovi medicinski timovi obavili 921 kućnu posjetu i 321 transport.

“Pomoć je ukazana i osobama iz saobraćajnih nezgoda, kojih je u posljednjih sedam dana bilo 73”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS