Tražiće izvještaj o razlozima Vlade da podrži prijem Kosova u SE

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike zatražiće izvještaj o razlozima i metodu donošenja odluke crnogorske Vlade da podrži prijem Kosova u Savjet Evrope (SE), saopštio je predsjednik tog radnog tijela Miodrag Lekić.

On je kazao da je odluka Vlade Crne Gore da podrži prijem Kosova u SE, i to u formi tajanstvene odluke od koje se zatim komponente Vlade javno distanciraju, predstavlja novi prilog neozbilnosti i neodgovrnosti crnogorske države.

Lekić je rekao da, slično 42., i 43. Vlada – sastavljena od URA-e, Socijalističke narodne partije, Bošnjačke stranke i albanskih partija, nije nalazila za shodno da konsultuje ili obavijesti Odbor o toj, kako je naveo, za građane Crne Gore osetljivoj materiji i odluci.

“Zato će Odbor zatražiti izvještaj o razlozima i metodu donošenja pomenute odluke, očigledno usvojene nekim paradržavnim i paradiplomatskim načinom, a u svakom slučaju je nedemokratski i netransparentan”, saopštio je Lekić.

