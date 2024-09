Traže ostavku Jokovića zbog širenja kju groznice

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zatražila je ostavku ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vladimira Jokovića i krivičnu odgovornost svih nadležnih zbog širenja kju groznice u Crnoj Gori.

Iz te partije su kazali da se kju groznica mjesecima širi po Crnoj Gori, a da su Vlada i nadležno ministarstvo bili iznad situacija iako su upozoravani da je ova bolest van kontrole i da će se prenijeti i na ljude.

“Nakon potvrde zaraze kod dvije osobe, tražimo ostavku ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića, i krivičnu odgovornost svih nadležnih u ovom lancu neodgovornosti”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Kako su kazali iz DPS-a, skandalozno je da je Institutu za javno zdravlje, tek krajem jula prijavljeno postojanje kju groznice iako se prema riječima nadležnih, za nju zna od početka juna, kada su izvršena prva testiranja.

“Skandalozno je da je Crna Gora od Evropske unije dobila novac da po evropskim standardima izgradi sistem uništavanja uginulih životinja koji do sada nije napravljen, ali se leševi oboljelih goveda zakopavaju bez plana, a zatim otkopavaju i raznose čime se dodatno pogoršava epidemijska situacija”, dodali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, skandalozno je da se eutanizovane krave drže „negdje“ pošto ne postoji mjesto gdje bi se njihovi leševi bezbjedno odložili.

“Skandalozno je da se javnost tako potcjenjuje pa joj se saopštava, da je samo 9 krava trenutno zaraženo, odnosno da je bolest kod njih potvđena PCR testom, a da zapravo nekoliko stotina krava pokazuje znake bolesti”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su pozvali predsjednika Vlade Milojka Spajića da “izroni” iz svoje predizborne kampanje, da se obrati javnosti i saopšti sve relevantne podatke vezane za nekontrolisano širenje kju groznice.

“Uključujući posljedice koje će snositi oni koji su ugrozili zdravlje ljudi i desetkovali stočni fond Crne Gore”, rekli su iz DPS-a.

