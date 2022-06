Transatlantsko jedinstvo i odlučnost u implementaciji zadataka prioriteti

Podgorica, (MINA) – Transatlantsko jedinstvo i odlučnost u implementaciji ključnih zadataka ostaju među prioritetima saveznica, kako bi se nastavilo sa jačanjem pozicije Alijanse u uslovima izmijenjene bezbjednosne situacije na evropskom kontinentu, poručeno je sa sastanka Sjeveroatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane (NAC).

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sastankom, koji je održan u sjedištu NATO-a u Briselu, predsjedavao je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Ministar odbrane Raško Konjević kazao je da je sastanak bio prilika da se, u susret predstojećem samitu u Madridu, razmotre pitanja od ključnog značaja za ukupnu evroatlantsku stabilnost.

“Kao i donesu odluke koje će usmjeriti dalji rad na planu jačanja odvraćanja i odbrane Alijanse od svih potencijalnih prijetnji”, navodi se u saopštenju.

Konjević je naglasio da Crna Gora ostaje posvećena zajedničkim nastojanjima usmjerenim ka unapređenju stabilnosti na istočnim granicama saveza.

On je podsjetio da je tokom ovog mjeseca raspoređena osma rotacija pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) koji su angažovani u okviru NATO ojačanog prisustva na Istoku (eFP).

Konjević je, govoreći o važnosti savezničkog jedinstva, istakao da Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju smjernica sa samita u Velsu, odnosno dostizanju predviđenog nivoa izdvajanja za odbranu, budući da samo ujedinjenim naporima Alijansa može uspješno da odgovori na potencijalne izazove.

Ministri odbrane konstatovali su da je evidentan doprinos svih saveznica na planu realizacije aktivnosti čiji je cilj uspješno spovođenje sveobuhvatne transformacije Alijanse, posebno imajući u vidu da su dešavanja na istoku Evrope značajno izmijenila savremeni bezbjednosni kontekst.

Oni su, govoreći o invaziji Rusije na Ukrajinu, naglasili da su tokom proteklih mjeseci, zahvaljući efikasnoj reakciji država članica, sporovedene mjere kojima je u značajnoj mjeri ojačano prisustvo savezničkih snaga na istočnim granicama, kao i da su raspoređene snage visokog stepena spremnosti odbrambenog karaktera.

“Kontinuirani napori na unapređenju odvraćanja i odbrane ostaće jedan od prioriteta, pa je, u tom kontekstu, naglašena važnost jačanja i modernizacije strukture snaga, što će unaprijediti sposobnost saveza da pruži pravovremen i efikasan odgovor na moguće prijetnje po evroatlantsku stabilnost”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je na marginama sastanka Konjević u odvojenim susretima razgovarao sa ministrima odbrane Mađarske, Kosova, Slovenije i Hrvatske.

Konjević je ministru odbrane Mađarske Kristofu Šalaju Bobrovnickom kazao da snažno prijateljstvo dvije zemlje predstavlja temelj daljeg jačanja i produbljivanja odbrambenih odnosa, posebno imajući u vidu zajedničke strateške interese i savezništvo u okviru Alijanse.

On je kosovskom kolegi Armendu Mehaju poručio da Crna Gora, kao kredibilna NATO saveznica, nedvosmisleno podržava evroatlantske ambicije Kosova.

Ministri odbrane Slovenije Marjan Šarec i Grčke Nikolaos Panagiotopulos kazali su da njihove zemlje ostaju iskreni i pouzdani saveznici Crne Gore na daljem putu unapređivanja kapaciteta i sposobnosti VCG.

Konjević se sa hrvatskim kolegom Mariom Banožićem saglasio da je posvećenost evropskoj budućnosti regiona preduslov stabilnosti evropskog kontinenta.

