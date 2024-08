Tokom vikenda uhapšeno 46 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tokom vikenda 46 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, kao i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Iz Uprave policije je saopšteno da je, od petka do danas, na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, šest je teže povrijeđeno, a 22 lakše.

Navodi se da su pripadnici saobraćajne policije tokom vikenda podnijeli 146 prekršajnih prijava, izdali 1.176 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 14 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

“Zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini uhapšeno je 36 vozača, devet zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i jedan zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, rekli su iz policije.

Od tog broja, kako su kazali, deset je uhapšeno u Baru, sedam u Podgorici, a po pet u Bijelom Polju i Budvi.

Uprava policije je apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu ličnoj i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

