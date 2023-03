Tajani pozvao Abazovića na konferenciju o evropskoj integraciji ZB

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije Antonio Tajani pozvao je premijera Dritana Abazovića da učestvuje na konferenciji o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana, koja će 3. aprila biti održana u Rimu.

Iz Vlade je saopšteno da je pozivno pismo Abazoviću danas uručila ambadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsela.

„Sastanak, na kojem su pozvani potpredsjednik Evropske komisije Žozef Borelj, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i ministar vanjskih poslova Švedske Tobijas Bilstrom, u svojstvu zemlje koja predsjedava Evropskom unijom (EU), biće prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim izazovima regije i njenoj evropskoj perspektivi“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je na sastanku Abazovića i Marsele konstatovano da dvije države bašatine tradicionalne, istorijske, kulturološke i ekonomske veze, dodatno ojačane članstvom Crne Gore u NATO.

Abazović je naglasio da posebno raduje zalaganje Italije za što skorije članstvo Crne Gore u EU.

„Samim tim, pomenuta konferencija u Rimu će biti još jedna prilika za ubrzanje evropskog puta Crne Gore“, kazao je Abazović.

