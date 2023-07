Svi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje u punoj pripravnosti

Podgorica, (MINA) – Svi raspoloživi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, u punoj su pripravnosti zbog povećane opasnosti od požara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako su kazali iz tog resora, zbog naglog povećanja opasnosti od požara na otvorenom prostoru usljed trenutne meteorološke situacije, održana je sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, kojom je predsjedavao rukovodilac štaba Miodrag Bešović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vojske Crne Gore, Uprave policije i ostalih institucija koje učestvuju u radu tog tijela.

„Konstatovano je da su svi raspoloživi subjekti sistema za zaštitu i spašavanje, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, u punoj pripravnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su svi članovi tima dobili su konkretna zaduženja i zadatke iz domena svoje odgovornosti.

Na sastanku je, kao novina i doprinos kvalitetnijem sistemskom odgovoru, predstavljen i MFFIS (Montenegrin Forest Fire Information System), koji pomoću satelita detektuje požar u realnom vremenu i pomaže u određivanju operativnih prioriteta na osnovu analize ciljnih parametara.

Iz Operativnog štaba su apelovali na građane da shvate ozbiljnost situacije i postupaju u skladu sa preporukama i naredbama, da ne pale vatru na otvorenom prostoru i izbjegnu upotrebu pirotehničkih sredstava, jer će u suprotnom biti krivično sankcionisani.

„Inspekcijski nadzor će biti pojačan“, dodaje se u saopštenju.

