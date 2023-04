Sve demokratske države posvećene očuvanju suvereniteta Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Sve demokratske države posvećene su očuvanju suvereniteta i integriteta Ukrajine, kazao je savjetnik premijera za vanjsku politiku Đorđe Radulović na Crnomorskoj bezbjednosnoj konferenciji u Bukureštu.

Kako je saopšteno iz premijerovog kabineta, konferencija se održava u okviru Međunarodne krimske platforme.

Navodi se da je Radulović ukazao na značaj crnomorskog regiona, koji ima širu geopolitičku implikaciju, kao važan saobraćajni i komunikacijski koridor između Evrope i Azije.

Njegova bezbjednost, kako je naglasio Radulović, ne tiče se samo obalnih država, već čitavog svijeta, imajući u vidu geoografski položaj te regije, te svakako daje novu dimenziju evroatlantskom bezbjednosnom sistemu.

“Ruska agresija na Ukrajinu, kao i višegodišnja militarizacija tog regiona, podsjetila je međunarodnu zajednicu na potrebu kreiranja sveobuhvatne strategije u cilju obezbjeđivanja njegove dugoročne budućnosti”, navodi se u saopštenju.

Saopšteno je da je Radulović ukazao na obavezu izgradnje otpornijeg društva u globalu, bezbjednijeg okruženja i ekonomskog napretka.

“Crna Gora danas potvrđuje svoju neupitnu podršku Ukrajini u njenoj borbi za očuvanje integriteta i suvereniteta. To je zadatak kom su predane sve demokratske države, o čemu najbolje svjedoči i glasanje u Ujedinjenim nacijama“, rekao je Radulović.

Kako se navodi, Međunarodna Krimska platforma osnovana je 23. avgusta 2021. u Kijevu, kao konsultativni i koordinacioni format koji je pokrenula Ukrajina kako bi ojačala i poboljšala međunarodni odgovor na aneksiju Krima i globalne bezbjednosne izazove.

“U pitanju je fleksibilni međunarodni format koji pruža dugoročnu viziju deokupacije Krima, konsolidaciju međunarodnih napora i sinergiju međuvladinog, parlamentarnog i ekspertskog nivoa”, kaže se u saopštenju.

