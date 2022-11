DPS: Sumnja o sinhronizovanoj akciji sabotaže izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Izostanak reakcije nadležnih institucija i najave organizovanih opstrukcija izbora u Šavniku od Demokratskog fronta (DF) otvaraju sumnju da se radi o sinhronizovanoj akciji i nastavku sabotaže izbornog procesa, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz šavničkog odbora te stranke saopšteno je da je večeras održan sastanak Izvršnog odbora DPS Šavnik.

Kako se navodi, na sastanku se primarno razgovaralo o predstojećem održavanju novog ponavljanja izbora Šavniku, kao i o brojnim dosadašnjim manjkavostima i zloupotrebama DF-a i opstrukcijama njihovih članova i simpatizera.

„Zajednički je konstatovano da izostanak reakcije nadležnih institucija i najave organizovanih opstrukcija za nedjelju od strane DF-a otvaraju sumnju da se radi o sinhronizovanoj akciji i nastavku sabotaže izbornog procesa kontinuiranim vršenjem krivičnih djela organizovanih pojedinaca“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da su još jednom pozvani tužilaštvo i policija, da kao nadležni organi omoguće nesmetano glasanje svim građanima sa pravom glasa, kako bi lokalni izbori u Šavniku bili okončani u skladu sa demokratskom praksom.

„Na kraju još jednom im je upućen zahtjev da štite zakone i Ustav naše države, te da ukoliko bude drugačije, naša partija će podnijeti krivične prijave i protiv najodgovornijih iz institucija sistema“, navodi se u saopštenju.

