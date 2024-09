Šuljok: Mađarska će nastaviti da pomaže integracije Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mađarska će nastaviti da svim raspoloživim sredstvima pomaže Crnoj Gori u procesu evropskih integracija, kazao je predsjednik te države Tamaš Šuljok, ističući da je politika proširenja jedan od prioriteta mađarskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU).

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da je novoimenovani ambasador Crne Gore u Mađarskoj Čedomir Fuštić predao akreditivna pisma Šuljoku, čime je zvanično stupio na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora.

U saopštenju se navodi da su tom prilikom konstatovani odlični bilateralni odnosi dvije države, ali i potvrđena spremnost za njihovo

dalje unapređivanje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Osvrnuvši se na politiku proširenja kao na jedan od prioriteta mađarskog predsjedavanja Savjetu EU, Šuljok je, kako se dodaje, kazao da će Mađarska “svim raspoloživim sredstvima nastaviti da pomaže Crnoj Gori u procesu evropske integracije”.

“Za Mađarsku je izuzetno važna stabilnost regiona, kao i saradnja sa Crnom Gorom u okviru NATO alijanse”, istakao je Šuljok.

Fuštić je zahvalio na kontinuiranoj političkoj i ekspertskoj podršci Mađarske evropskom putu Crne Gore, kao i na njenom zalaganju za interese Zapadnog Balkana u EU.

“Govoreći o ostalim temama iz domena bilateralnih odnosa, sagovornici su ocijenili da postoji dobra osnova za razvoj ekonomske, naučne i kulturne saradnje”, zaključuje se u saopštenju MVP-a.

