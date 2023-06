Sudski savjet o kandidaturi Vučković 3. jula

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet je, zbog dopisa Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), odgodio za 3. jul sjednici na kojoj je trebalo da obavi intervju sa kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Vučković.

Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer kazala je ih je ASK, u dopisu koji je stigao u petak, obavijestio da je pokrenut postupak po službenoj dužnosti u predmetnom sporu koji se odnosi na presudu Upravnog suda, kojim je meritorno odlučeno da Vučković jeste kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda.

Kako je navela, ASK bi trebalo da utvrde da li postoji ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

“U dopisu su kao razlog naveli način dodjele predmeta i činjenica da je Upravni sud odlučivao u sporu pune jurisdikcije. Članovi Sudskog savjeta su se saglasili da bi trebalo da sačekamo da se sprovede ovaj postupak”, dodala je Simović Zvicer.

Ona je naglasila da se ASK obratila i Ministarstvu pravde, o čemu ih je obavijestio resorni ministar Marko Kovač koji je član Sudskog savjeta obavijestio.

“Oni su uputili inicijativu za sprovođenje inspekcijskog nadzora u Upravnom sudu. Ministar nas je obavijestio da će taj nadzor biti završen u najkraćem roku, tako da ćemo u zavisnosti od rezultata moći da kažemo nešto više”, kazala je Simović Zvicer.

Upravni sud poništio je nedavno akt koji je Vrhovni sud 19. januara uputio Sudskom savjetu, a u kojem se navodilo da predlog kandidature Vučković za izbor predsjednika Vrhovnog suda nije utvrđen.

Upravni sud je obrazložio da je Vrhovni sud propustio da na pravi način odredi pitanje dvotrećinske većine prilikom izjašnjavanja o kandidaturi Vučković.

Upravni sud je donio presudu kojom je Vučković ipak predložena za čelnu poziciju u Vrhovnom sudu.

