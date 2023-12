Studenti kroz simulaciju izbora iznijeli prioritete

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore organizovali su, od 15. do 24. novembra, simulaciju izbora, tokom koje su crnogorski studenti iznijeli svoje prioritete.

Iz Misije OEBS-a saopštili su da su studenti zapisivali prioritete na glasačkom listiću, koji je bio u formi upitnika koji je anketirao mlade o nizu pitanja i prioriteta.

Kako su naveli, glasačke kutije bile su postavljene na Pravnom, Ekonomskom i Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a bila je obezbijeđena i adresa za onlajn glasanje.

Iz Misije OEBS-a rekli su da su studenti kao tri najvažnija prioriteta izdvojili da budu finansijski nezavisni, da žive nezavisno od roditelja, kao i da se vlada bori protiv diskriminacije i stereotipa.

„Mnogi su kazali da žele vidjeti da se više napora ulaže u zaštitu životne sredine, kao i da postoji više kulturnih događaja u mjestima gdje žive“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, iako je većina studenata izrazila podršku toleranciji i individualnoj slobodi, neki su pokazali ekstremne i radikalne stavove i koristili govor mržnje koji je targetirao manjine kao što je LGBTI+ zajednica.

Zamjenica šefice Misije Siv Katrine Leirtroe kazala je da angažovanje sa najmlađom generacijom glasača može uticati na povećanje njihovog društvenog angažmana, da na građanski i dobrovoljan način naprave promjene.

„Univerziteti mogu igrati važnu ulogu u podsticanju učešća javnosti, ali i u detektovanju govora mržnje i sprečavanju ekstremizma“, rekla je Leirtroe.

Kako je navela, simulacija izbora ne samo da omogućava studentima da se upoznaju sa načinom na koji glasaju, već, takođe, pomaže da se podstakne proces stvaranja navika.

Dekanka Pravnog fakulteta Aneta Spaić pohvalila je pristup Misije podizanju svijesti studenata o učešću na izborima.

Ona je kazala da je spremna da nastavi da radi zajedno sa Misijom na održavanju demokratije i izgradnji transparentnih i odgovornih institucija.

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša naveo je da je glasanje osnovno ljudsko pravo.

On je rekao da bi zato volio da mladi budu samouvjereniji i da su bolje upoznati sa izbornim procesima i kako se mogu uključiti u demokratiju.

„Više informacija o mladima pomoći će DIK da oblikuje svoju politiku i bolje razumije kako da podstakne mlade da glasaju“, kazao je Mugoša.

Misija će, kako su saopštili, koristiti nalaze ove aktivnosti u razvoju svojih projekata za mlade u narednim godinama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS