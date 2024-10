Stara zgrada Vlade dobija status štićenog objekta

Podgorica, (MINA) – Zgrada stare Vlade, u kojoj će biti smješteni Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i Specijalno policijskog odjeljenja (SPO) dobiće status objekata koje obezbjeđuje Uprava policije, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je, u objavi na mreži X, naveo da je Vlada posvećena stalnom jačanju kapaciteta SDT-a i SPO, kako bi nastavila borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kako je rekao, uprkos brojnim naslijeđenim problemima i neadekvatnim uslovima za rad SDT-a u prethodnim godinama, sada su preduzeti konkretni koraci.

“Proces adaptacije stare zgrade Vlade za potrebe SDT-a i SPO-a je u značajnoj mjeri odmakao, što će doprinijeti stvaranju modernih i efikasnih institucija koje su sposobne da odgovore na sve izazove”, istakao je Koprivica

On je dodao da je, kako bi se dodatno ubrzale ove reforme i osigurala puna podrška njihovom radu, utvrđeno da objekat SDT-a i posebna organizaciona jedinica Uprave policije za rad sa SDT-om dobiju status objekata koje obezbjeđuje Uprava policije.

To će, prema riječima Koprivice, značajno povećati nivo bezbjednosti i ubrzati proces adaptacije stare zgrade Vlade za potrebe SDT-SPO.

“Ovi potezi su od suštinske važnosti za jačanje povjerenja građana u pravosudni sistem i pravdu”, istakao je Koprivica.

