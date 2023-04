Stano: EU se raduje saradnji sa novim predsjednikom Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) raduje se saradnji sa novim crnogorskim predsjednikom, kao i svim političkim akterima u Crnoj Gori, kazao je portparol šefa evropske diplomatije, Peter Stano.

“Radujemo se saradnji sa novim predsjednikom i svim relevantnim državnicima u Crnoj Gori kako bi joj pomogli da ostane na evropskom putu, izgradi konsenzus o ključnim prioritetima koje je potrebno ispuniti tokom procesa integracija, a koji su potrebni da država napreduje”, rekao je Stano.

On je, na konferenciji za medije u Briselu, naveo da je za Crnu Goru vrlo važno da se fokusira na sve probleme i pitanja vladavine prava, i to na način kako je propisala Evropska komisija, prenosi Portal RTCG.

Stano je kazao da je EU spremna da podrži Crnu Goru i nastavi da joj pomaže na putu ka Uniji jer to većina ljudi u Crnoj Gori želi.

“U tom kontekstu, politička stabilnost u zemlji je ključ za nastavak puta ka EU”, poručio je Stano.

