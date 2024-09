Štajner: Crna Gora ostvaruje odlične rezultate

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnik u procesu evropske integracije i ostvarila je odličan napredak, rekao je novoimenovani ambasador Austrije u Crnoj Gori Kristijan Štajner.

On je danas razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Štajner je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), rekao da će Austrija nastaviti da pruža punu podršku što skorijem članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU).

On je ocijenio da dvije zemlje imaju odlične bilateralne odnose i sadržajnu ekonomsku saradnju i istakao da će, tokom svog mandata, raditi na daljem jačanju veza i sveukupnom unapređenju međudržavnih odnosa.

Ibrahimović je kazao da tradicionalno prijateljske odnose Crne Gore i Austrije, dodatno osnažuje jasna podrška Austrije na evropskom putu.

„Postavili smo jasan cilj – da Crna Gora ima svoje mjesto u EU do 2028. godine i vjerujemo da to možemo i ostvariti“, rekao je Ibrahimović.

On je ocijenio da je u pitanju ambiciozan, ali realan cilj, čemu, kako je dodao, u prilog govore i rezultati ostvareni u posljednjih nekoliko mjeseci.

„Zato je ključno da sačuvamo političku stabilnost i nastavimo udruženim snagama sa sprovođenjem reformi, koristeći sve kapacitete kojima kao društvo raspolažemo“, poručio je Ibrahimović.

Iz MVP su rekli da je tokom sastanka bilo riječi i o modalitetima daljeg jačanja saradnje u brojnim oblastima, s posebnim osvrtom na turizam.

“Sagovornici su se saglasili da Crna Gora i Austrija ostvaruju odličnu saradnju i na multilateralnom planu”, navodi se u saopštenju.

