Stabilna vlada moguća samo ako je podržava značajan broj poslanika

Podgorica, (MINA) – Stabilna vlada u trenutnim crnogorskim okolnostima moguća je samo ako je podržava značajan broj poslanika u parlamentu, koji će garantovati kvalifikovanu većinu za reformske zakone koji čekaju Crnu Goru na evropskom putu, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Član predsjedništva DPS-a Nikola Rakočević kazao je da je opšti zaključak gotovo svih političkih subjekata nakon završetka parlamentarnih izbora da je Crnoj Gori potrebna stabilna i evroatlanstka vlada koja će imati kapacitet da sprovede reforme na putu države ka punopravnom članstvu u EU.

“Stabilna vlada u trenutnim crnogorskim okolnostima moguća je samo ako je podržava značajan broj poslanika u parlamentu, koji će garantovati kvalifikovanu većinu za reformske zakone koji čekaju Crnu Goru kao najvažniji zadatak na putu države ka Evropskoj uniji”, ocijenio je Rakočević.

On je kazao da evroatlantska i reformska vlada može jedino biti formirana dogovorom političkih subjekata koji su za iskreno i pouzdano partnerstvo sa NATO Alijansom – savezom partija koje su jasno osudile agresiju i terorističke napade Rusije na Ukrajinu.

Kako je dodao Rakočević, evropske vlade ne može biti bez saradnje političara koji su bezrezervno za članstvo Crne Gore u EU i koje ne sumnjiče međunarodni partneri na Zapadu.

“Kada se razumije na pravilan način kako se može jedino obezbijediti stabilnost i evropski karakter buduće Vlade, onda je jasno da takve vlade nema bez koalicije “Zajedno”, zatim, partija koje zastupaju manje brojne narode u Crnoj Gori i finalno onih koji se mogu pronaći u evropskoj politici i ideji stavljanja nacionalnog interesa ispred isključivosti i podjela”, zaključio je Rakočević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS