Spriječeno krijumčarenje preko 20 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici crnogorske policije u saradnji sa kolegama iz Srbije spriječili su krijumčarenje preko 20 kilograma marihuane, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su rekli da službenici Sektora granične policije u prethodnom periodu preduzimali opsežne kriminalističko–taktičke mjere cilju otkrivanja i sprečavanja krijumčarenja droga u rejonu Mijailovice, u opštini Pljevlja.

Navodi se da su pripadnici granične policije u subotu primijetili nelegalan prelazak državne granice nepoznate osobe iz Crne Gore u Srbiju, koja je nosila putnu trobu.

Kako se dodaje, službenici Sektora granične policije su o tome odmah obavijestili policijske službenike granične policije Srbije, nakon čega je formirana zajednička patrola u cilju pronalaska te osobe.

“A pretragom terena pronađena je odbačena putna toba u kojoj se nalazilo 20 pakovanja sa sadržajem biljne materija za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne težine oko 21.6 kilograma”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su, s obzirom na to da je odbačena putna torba pronađena na teritoriji Srbije, dalje postupanje u predmetu preuzeli službenici Policijske uprave Prijepolje u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu.

“Povodom predmeta službenici Sektora granične policije nastaviće operativni rad, a sva raspoloživa saznanja razmjenjivaće sa policijskim službenicima Srbije u cilju identifikacije te osobe, kao i u odnosu na sve druge koje su eventualno učestvovala u izvršenju krivičnog djela”, kaže se u saopštenju.

