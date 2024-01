Spriječeno krijumčarenje 65 kg marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije spriječili su krijumčarenje 65 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, saopštili su iz Uprave policije, dodajući da je uhapšena jedna osoba.

Navodi se da su pripadnici granične policije, u subotu u jutarnjim satima, uočili dvije osobe kako pješačkom stazom sa teritorije Albanije u pravcu Crne Gore nose džakove, koje su potom predale nepoznatoj osobi.

Iz policije su rekli da je ta osoba džakove utovarila u svoje vozilo i nastavila kretanje na teritoriji Crne Gore.

Oni su kazali da su njihovi službenici, na putu Grabom – Dinoša, zaustavili to vozilo, kojim je upravljao N.P. (41) iz Podgorice.

„Pregledom vozila policija je pronašla i oduzela 60 pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana, ukupne težine od oko 64,8 kilograma“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su N.P, vozilo i droga predati službenicima podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti, koji su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili N.P, osumnjičenog za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

