Spriječen krivolov na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Službenici Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero i Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) su, u akciji sprečavanja nelegalnog ribolova i očuvanja prirodnog bogatstva Skadarskog jezera, zaplijenili određenu količinu ribe, plovila i opreme.

Iz Nacionalnih parkova su kazali da to javno preduzeće, na čelu sa novim rukovodstvom, nastavlja borbu protiv krivolova na Skadarskom jezeru, kao i u ostalim nacionalnim parkovima.

“Služba zaštite NP Skadarsko jezero i Služba za kontrolu i monitoring NPCG su u ponedjeljak u večernjim satima sprovele akciju u cilju sprečavanja nelegalnog ribolova i očuvanja prirodnog bogatstva Skadarskog jezera koja je rezultirala zapljenom određene količine ribe, plovila i opreme”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prijave će biti podnesene nadležnim organima za utvrđivanje identiteta i dalje procesuiranje, protiv za sada nepoznatih osoba, koje su vršile tu nelegalnu aktivnost.

Izvršni direktor NPCG-a Vladimir Martinović je kazao da ta i sve sljedeće akcije, koje imaju za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti u zaštićenim područjima, imaju njegovu punu podršku.

Kako je dodao, iako su počinitelji ovog puta uspjeli da pobjegnu, akcija je još jednom pokazala odlučnost NPCG-a u suzbijanju nelegalnih aktivnosti na Skadarskom jezeru.

“U narednom periodu, nastavićemo sa jačanjem tehničkih kapaciteta kako bismo bili još efikasniji u otkrivanju i suzbijanju nezakonitostih aktivnosti, jer je menadžment istinski posvećen rješavanju problema na terenu i zaštiti najvrednijih zaštićenih područja Crne Gore”, rekao je Martinović.

On je kazao da je njihov prioritet borba protiv krivolova, nezakonite sječe šuma i nezakonite gradnje.

Iz NPCG-a su apelovali na građane da sve nezakonite radnje i aktivnosti koje primijete u NP Skadarsko jezero prijave na broj telefona 067097484.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS