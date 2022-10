Spremnost političara da ispune obaveze prema SE dovedena u pitanje

Podgorica, (MINA) – Političke partije u Crnoj Gori ponovo nijesu uspjele da prevaziđu svoje nesuglasice i izaberu sudije Ustavnog suda, što dovodi u pitanje spremnost ključnih političkih aktera da efikasno ispune svoje obaveze prema Savjetu Evrope.

To su saopštili koizvjestioci Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za postmonitoring dijaloga sa Crnom Gorom Damijen Kotije i Nikos Tornaritis.

“Žalimo što Skupština na sjednici 21. oktobra nije uspjela da izabere sudije Ustavnog suda“, rekli su Kotije i Tornaritis, navodi se na sajtu PSSE.

Oni su podsjetili da ta imenovanja predstavljaju ustavnu obavezu parlamenta, podsjećajući da Ustavni sud više nema neophodan kvorum za odlučivanje o izbornim sporovima.

Kako su saopštili, poboljšanje povjerenja u izborni proces jedno je od ključnih pitanja za Crnu Goru, a lokalni ili državni izbori ne bi smjeli da se održavaju bez potpuno funkcionalnog suda.

“O imenovanju sudija Ustavnog suda treba odlučivati samo na osnovu integriteta i zasluga”, istakli su Kotije i Tornaritis.

Oni su, kako se navodi na sajtu, “s razočaranjem ukazali na ponovni neuspjeh političkih partija da prevaziđu svoje nesuglasice i djeluju u interesu države”.

“Takvo ponašanje dovodi u pitanje spremnost ključnih političkih aktera da efikasno ispune svoje obaveze prema Savjetu Evrope”, ocijenili su Kotije i Tornaritis.

Oni su najavili da će nastaviti da prate razvoj događaja u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS