SPO pretresa prostorije ASK, zasad niko nije uhapšen

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) pretresaju prostorije Agencije za sprečavanje korupcije po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je agenciji MINA da u akciji niko nije uhapšen.

„U ovom trenutku niko nije lišen slobode. Pretresanje je u toku“ rekao je Radonjić.

