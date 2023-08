Spasioci tragaju za Ruskinjom na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) od sinoć tragaju za državljankom Rusije koja se izgubila u rejonu Mali Međed na Durmitoru.

„Državljaka Rusije, koja je sinoć ostala zaglavljena u stijeni u rejonu Mali Međed, do ranih jutarnjih sati nije locirana“, objavljeno je na Fejsbuk /Facebook/ stranici GSS-a.

Kako su naveli, potraga se nastavlja jutros, a u nju će biti uključen i helikopter Vojske Crne Gore.

Iz GSS-a su sinoć oko 23 sata objavili da kreću u spasilačku akciju, nakon što je poziv za pomoć upućen putem OKC 112 Direktorata za zastitu i spašavanje.

