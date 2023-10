Spajić: Večeras izbor nove vlade, sjutra odluka o odgađanju popisa

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada biće izabrana večeras, a sjutra će donijeti odluku o odlaganju popisa, kazao je mandatar Milojko Spajić.

Spajić je novinarima u Skupštini, u neformalnom razgovoru, rekao da će sjutra u osam sati i 30 minuta biti obavljena primopredaja dužnosti u ministarstvima.

On je kazao da će se u deset sati sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

„Sjednica Vlade će biti u 13 ili 13 sati i 30 minuta, a na njoj će biti donijeta odluka o odlaganju popisa“, rekao je Spajić.

U crnogorskom parlamentu danas je izabrano novo rukovodstvo Skupštine, a nakon sjednice kolegijuma očekuje se nova sjednica na kojoj će poslanici raspravljati i glasati o novoj izvršnoj vlasti.

