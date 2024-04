Spajić: Sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje EU

Podgorica, (MINA) – Vlada će raditi na izradi zakonodavnog okvira, kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije (EU) i prema najvišim svjetskim standardima, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je to rekao na posebnoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine u ovoj godini, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske narodne partije Milana Kneževića da li je u planu potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Srbijom o dvojnom drzavljanstvu.

Spajić je naveo da, prema procjenama, skoro 300 hiljada državljana Crne Gore ima dvojno državljanstvo neke zemlje, a da trenutni zakonodavni okvir ne prepoznaje većinu njih na taj način stečenih državljanstava.

„Vlada će, na inicijativu Skupštine, raditi na izradi zaonodavnog okvira, kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje EU i po najvišim svjetskim standardima“, kazao je Spajić.

Knežević je odgovorio Spajiću da je govorio o nekadašnjim državljanima Crne Gore koji su izgubili državljanstvo, ili imaju crnogorsko porijeklo, a žive u Srbiji.

On je rekao da je, prema njegovoj procjeni, tih ljudi oko milion.

Knežević je dodao da ne zna da li su svi spremni da uzmu crnogorsko državljanstvo, ali da je uvjeren da velik broj jeste.

„Upravo ovakav restriktivni Ustav je precizirao da mi, prije bilo kakvih izmjena zakona, moramo da potpišemo međudržavni sporazum sa Srbijom o dvojnom državljanstvu, kako bismo mogli da uđemo u legislativu, koja bi tim ljudima omogućila da dobiju dvojno državljanstvo“, naveo je Knežević.

On je kazao da ti ljudi ne traže biračko pravo.

„Nego pravo da budu crnogorski državljani, jer su rođeni u Crnoj Gori i jer im je to pravo oduzeto Ustavom, koji su donijeli Ranko Krivokapić i Milo Đukanović“, rekao je Knežević.

On je kazao da se, ako postoji političko opterećenje da bi se ti ljudi mogli naći u biračkom spisku, može lako dogovoriti, i kroz sporazum i zakon, da oni nemaju pravo glasa, „osim ako promijene registar prebivališta i protekne određeni zakonski rok da im se omogući pravo glasa“.

