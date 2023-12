Spajić: Neophodna dugoročna rješenja za sve otvorene probleme u prosvjeti

Podgorica, (MINA) – Prethodna Vlada, koja je potpisala Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete nije stvorila preduslove da se obećano ispuni, kazao je premijer Milojko Spajić dodajući da je neophodno donijeti dugoročna rješenja za sve otvorene probleme u prosvjeti.

Spajić je na platformi X rekao da je danas u susretu s predstavnicima Sindikata prosvjete, istakao da Vlada i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podržavaju zahtjeve predstavnika Sindikata da bi trebalo da se unaprijedi materijalni položaj, ali i uslovi rada prosvjetnih radnika i to kroz dugoročna, sistemska, rješenja.

„Prethodna Vlada, koja je potpisala Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete u decembru, za period od skoro godinu dana, nije stvorila preduslove da se obećano i potpisano ispuni“, kazao je Spajić.

On je rekao da prethodna Vlada nije potpisala sporazum niti u okviru limita potrošnje planirala povećanje zarada prosvjetnih radnika.

„U fokusu nove Vlade su urgentni problemi u prosvjetnom sistemu: vršnjačko nasilje u školama, uslovi rada i zaštita prosvjetnih radnika na radnom mjestu, bezbjednost u školama, loši rezultati na testiranjima“, dodao je Spajić.

Prema njegovim riječima, zajednički rad na otklanjanju problema je krucijalan, jer je, kako je naveo, oblast prosvjete jedan od najvažnijih stubova razvoja i napretka društva.

Spajić je poručio da se mora prekinuti praksa da se problemi koji traže sistemski odgovor rješavaju stihijski, kako bi kratkoročno zadovoljili zahtjeve.

„Neophodno je krenuti u sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema i partnerstvom Vlade i Sindikata donijeti dugoročna rješenja za sve otvorene probleme u prosvjeti“, zaključio je Spajić.

