SNP-u u Plužinama 17 mandata

Podgorica, (MINA) – Lista Socijalističke narodne partije (SNP) Plužine znaju zašto, osvojila je 17 mandata na lokalnim izborima u toj opštini, pokazuju podaci SNP-a.

Lista Nove Srpske demokratije Za budućnost Pive je osvojila šest mandata, dok je lista Demokratske Crne Gore i Demokratske srpske stranke Idemo ljudi osvojila četiri mandata.

Koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokrata Prava stvar je osvojila dva mandata, dok je jedan mandat pripao Građanskom pokretu URA.

