SNP: Imamo preko četiri odsto podrške

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) ima više od četiri odsto podrške građana, saopšteno je iz te partije.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) predstavio je danas rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja, koje je pokazali da bi za SNP, ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, glasalo 1,9 odsto građana.

Iz SNP-a su kazali da, prema podacima jedne od najkredfiblnijih regionalnih agencija za istraživanje javnog mnijenja koju su angažovali, trenutno imaju više od četiri odsto podrške građana i da taj trend raste.

Kako su rekli, podaci koje dobijaju od te agencije se poklapaju i sa informacijama sa terena.

“Ne samo da imamo podršku naših tradicionalnih članova i simpatizera, već se SNP-u vraćaju i oni koji su proteklih godina prešli u druge političke subjekte, gdje su se ozbiljno razočarali”, navodi se u reagovanju.

Iz SNP-a su kazali da su njihova njihova vrata uvijek širom otvorena svima koji baštine iste vrijednosti.

Iz te partije su rekli da neće komentarisati istraživanje CEDEM-a.

“Dovoljno je samo da pogledamo koliko su njihova, navodna istraživanja, u prošlosti bila tačna” zaključuju se u reagovanju.

