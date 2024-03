Snažna podrška Letonije na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u kratkom roku ostvarila značajne rezultate na evropskom putu i ima punu podršku Letonije da ubrza proces pristupanja i postane sljedeće članica Evropske unije (EU), kazala je državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih poslova Letonije, Ingrida Leverence.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva evropskih poslova (MEP), ona je, na sastanku sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević, rekla da razumije obaveze i izazove s kojima se Crna Gora suočava na putu prema punopravnom članstvu.

„Raduje me što ste u kratkom roku ostvarili značajne rezultate na evropskom putu. Imate punu podršku Letonije da ubrzate proces pristupanja i postanete sljedeće članica EU“, poručila je Leverence.

Ona je navela da su letonske institucije na raspolaganju da ekspertizu i iskustvo prenesu crnogorskim kolegama s ciljem bržeg i kvalitetnijeg sprovođenja zahtjevnih reformi.

Leverence je, takođe, pohvalila izrazito visoku podršku crnogorskih građana članstvu u EU.

Gorčević je upoznala sagovornicu sa aktuelnim i planiranim aktivnostima Vlade i pregovaračke strukture usmjerenim na ispunjenje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24.

„Za nas je važno da iskoristimo aktuelni momenat i podršku EU i država članica i nikad snažniju političku volju, odlučnost, energiju i motivaciju koju imamo u društvu, kako bismo uspješno dovršili obaveze i zadatke započete prije 12 godina“, istakla je Gorčević.

Ona je rekla da ih mnogo posla očekuje u kratkom vremenskom periodu, ali da su u Vladi i Skupštini svjesni da ne smiju propustiti priliku.

Gorčević je zahvalila na podršci Letonije Crnoj Gori u procesu pristupanja EU.

Ona je istakla da Crna Gora, uprkos pooštravanju uslova i promjeni metodologije procesa pristupanja, može dosta da nauči od zemalja koje su u prethodnim talasima proširenje postale članice Unije.

„Sagovornice su razmijenile mišljenje u vezi sa aktivnostima Vlade usmjerenim na unapređenje ekonomskog rasta, saglasivši se o potrebom snažnije promocije Crne Gore kao atraktivne investicijske i turističke destinacije“, kaže se u saopštenju.

Iz MEP-a su naveli da je sastanku prisustvovala ambasadorka Letonije Agnese Kalnina.

