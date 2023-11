Snažna podrška Francuske ubrzanju evropskog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Uspješno ispunjavanje mjerila za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) predstavljalo bi dobar primjer i za ostale države kandidate, u čemu podrška Francuske neće izostati, rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron i poručio da je potrebno ubrzati unutrašnje reforme.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sreo se danas u Jelisejskoj palati sa Makronom.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Makron je čestitao Milatoviću na posvećenosti evropskoj agendi.

On je ukazao na potrebu ubrazanja unutrašnjih reformi u Crnoj Gori, posebno kada su u pitanju vladavina prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i unapređenje medijskog ambijenta.

„Makron je dodao da bi uspješno ispunjavanje mjerila za članstvo Crne Gore u EU predstavljalo dobar primjer i podsticaj za ostale države kandidate, u čemu podrška Francuske neće izostati“, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore naveli su da je riječ o još jednom uspješnom sastanku dva državnika u veoma kratkom roku.

Kako su rekli, tokom sastanka razgovarano je o daljem jačanju bilateralne saradnje između Crne Gore i Francuske, sa fokusom na pitanja koja se odnose na vladavinu prava, ekonomiju, odbranu, realizaciju infrastrukturnih projekata, kao i međusobnu podršku u multilateralnim organizacijama.

„Značajan dio razgovora bio je posvećen aspiracijama Crne Gore da do 2028. godine ostvari punopravno članstvo u EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović upoznao sagovornika da je, od njihovog posljednjeg susreta, u Crnoj Gori formirana nova Vlada, koju predvodi proevropski orijentisan premijer, i da je zemlja čvrsto opredijeljena da do kraja godine kompletira imenovanja u pravosuđu i tako ubrza evropski put.

Kako je saopšteno, Milatović je zatražio od Makrona da upravo i tu poruku prenese na sastanku Evropskog savjeta.

On je poručio da u vremenu brojnih kriza i eskalacije sukoba širom svijeta, Crna Gora ostaje snažno privržena saradnji u okviru NATO-a, kao i svim odlukama iz domena zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU.

Milatović je, takođe, upoznao Makrona sa kandidaturom Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

On je pozvao Makrona da posjeti Crnu Goru i tako postane prvi francuski predsjednik koji je došao u zvaničnu posjetu.

„Na sastanku je dogovoren nastavak intenzivne komunikacije između dva predsjednika na temama od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

