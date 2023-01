Službenici Direktorata na terenu, Vojska u pripravnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova su na terenu i u stalnoj komunikaciji sa lokalnim, komunalnim i službama zaštite, kao i Vojskom Crne Gore (VCG), koja je u pripravnosti, saopštio je resorni ministar Filip Adžić.

On je kazao da je VCG primila zahtjev od Službe zaštite i spašavanja iz Pljevalja, koji se odnosi na potencijalno angažovanje pripadnika u cilju izgradnje nasipa i sprečavanja izlivanja Ćehotine i jezera Otilovići.

Vojska je, kako je rekao Adžić, stavila u pripravnost pripadnike stacionirane u kasarni u Pljevljima.

On je naveo da je nepovoljna situacija i u Bijelom Polju, Mojkovcu, Gusinju, Plavu, Beranama i Rožajama, gdje su usljed jakih padavina ugroženi objekti, mostovi i putevi.

Prema poslednjim informacijama, kako je kazao Adžić, očekuje se smanjenje padavina i opadanje vodostaja.

On je rekao da je Vojska, u cilju izvršenja zadataka koji se odnose na pomoć civilnom stanovništvu u uslovima zimskih nepogoda, opredijelila određena sredstva i snage koje mogu biti angažovane.

“U sastavu snaga za pomoć civilnom stanovništvu određeno je 150 pripadnika, sa ličnim sredstvima i opremom”, kaže se u saopštenju.

Adžić je naveo da, pored toga, Vojska može angažovati medicinski tim, inženjerijske mašine i transportne helikoptere Bell 412EPI i Bell 505.

“U slučaju dodatnog pogoršanja situacije na terenu, broj pripadnika koji će se staviti na raspolaganje građanima se može i povećati”, rekao je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS