Slobodni i nezavisni mediji suštinski važni u demokratskim društvima

Podgorica, (MINA) – Slobodni i nezavisni mediji suštinski su važni elementi u demokratskim društvima, a novinari su njihova kičma i imaju fundamentalnu ulogu u javnom interesu, saopštili su iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Šefica Misije Dominik Vag čestitala je 23. januar – Dan novinara, navodeći da proslava ovog dana podsjeća na značaj istraživačkog novinarstva u demokratskim društvima.

„Slobodni i nezavisni mediji su suštinski važni elementi u demokratskim društvima, a novinari su njihova kičma i igraju fundamentalnu ulogu u javnom interesu, informišući i pozivajući na odgovornost onih na vlasti“, ocijenila je Vag.

Ona je ukazala na posvećenost OEBS-a slobodama informisanja, medija i mišljenja, kao i primanja i saopštavanja informacija i ideja bez miješanja.

“U preuzimanju ovih obaveza, vlade imaju odgovornost da osiguraju da su novinari bezbjedni da rade nezavisno, istražuju priče i pristupaju važnim javnim dokumentima”, istakla je Vag.

Kako je navela, uloga novinara je da podržavaju najviše profesionalne standarde.

“Profesionalni integritet novinara odražava objektivno i činjenično izvještavanje i poštovanje crnogorskog kodeksa novinara“, kazala je Vag.

Iz OEBS-a su kazali da su, kako bi podržali novinare i studente novinarstva, programi Misije osmišljeni tako da jačaju njihovo znanje i vještine, njeguju objektivno i etičko izvještavanje, provjeru činjenica, istraživačko novinarstvo i saradnju među medijskim profesionalcima.

