Skupština odobrila 21 inicijativu za potpisivanje peticija

Podgorica, (MINA) – Skupštini Crne Gore od početka godine upućena je 31 inicijativa za potpisivanje peticije, a odobrena je 21 koja je sadržala zahtjeve kojima je moguće pokrenuti zakonodavnu, kontrolnu i/ili nadzornu funkciju Parlamenta.

Iz Skupštine su podsjetili da je tokom 27. Saziva, pokrenut portal E-peticije – jedan od najinovativnijih instrumenata koji građanima pruža priliku da kroz javne peticije i zahtjeve ostvare direktnu komunikaciju sa parlamentom.

Taj portal, kako se dodaje, predstavlja još jedan vid otvorenosti Skupštine prema građanima i pitanjima od interesa za svakodnevni život, što parlament čini dodatno transparentnom.

“Skupštini su od 1. januara do 6. novembra, upućena 31 podneska, odnosno inicijative za potpisivanje peticije. Od toga 21 inicijativa odobrena je za potpisivanje jer je sadržala zahtjeve kojima je moguće pokrenuti zakonodavnu, kontrolnu i/ili nadzornu funkciju Skupštine”, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su objasnili da se u postupku prikupljanja neophodnog broja potpisa (šest hiljada) u roku od 60 dana, nalazi pet inicijativa: zahtjev za donošenje zakona o vršnjačkom nasilju, zahtjev za obezbjeđivanje pune transparentosti u najavljenoj reformi Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja,

U postupku prikupljanja neophodnog broja potpisa su i zahtjev da se izmijeni i dopuni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, zahtjev za raspuštanjem Ustavnog suda i zahtjev za poboljšanje uslova života za djecu i lica sa posebnim potrebama.

Navodi se da je za 14 inicijativa istekao rok u kom je šest hiljada birača trebalo da ih potpiše.

To su inicijative koje su se odnosile na: pomoć oboljelima koji nemaju uslove za liječenje, minimalnu alimentaciju, poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, izmjene Zakona o visokom obrazovanju, omogućavanje leta pacijentima za Minsk za transplataciju bubrega,

Rok za potpisivanje peticija istekao je i inicijativama za dopunu člana 3a Zakona o igrama na sreću, beneficirani radni staž za prosvjetne radnice ostvarene kao majke, sistem „Amber Alert“ u Crnoj Gori, očuvanje kulturnog života grada Tivta i opstanak male scene Atrijum Buća.

Dodaje se da je istekao rok i za potpisivanje peticija za podizanje spomenika vojvodi Iliji Plamencu, prvom gradonačelniku Podgorice, i peticiji za omogućavanje nalaganja crnogorskog badnjaka pred Cetinjskim manastirom.

Istekao je rok za potpisivanje i inicijativa za regulisanje finansiranja liječenja bolesne djece i građana Crne Gore kroz državni fond, zatvaranje bolnice Meljine, zakon o genetski potpomognutoj oplodnji.

Iz Skupštine su rekli da su dvije inicijative dobile potreban broj glasova u roku od 60 dana i biće, kao peticija, proslijeđene nadležnim, matičnim odborima, kada ti odbori budu formirani u 28. sazivu parlamenta.

To su peticije za povećanje zatvorskih kazni za djela protiv polnih i seksualnih sloboda i za zabranu Tik-Toka u Crnoj Gori.

Kako se navodi, jedna inicijativa je, kao peticija, razmotrena na Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 27. saziva Skupštine je peticija za spas Instituta „Dr Simo Milošević” Igalo.

Iz Skupštine su rekli da sedam inicijativa nije iz nadležnosti parlamenta i da je njihovo potpisivanje odbijeno jer se odnosi na isključivo postupanje organa ostalih grana vlasti ili su neuredne.

To su peticije za promjena imena trajekta “Ruka pravde”, igralište na Zabjelu, vraćanje „Sea dance“, izmještanje spomenika vojvodi Mirku Petroviću, „Izmišljene“ kafe, Vraćanje prigradskog saobraćaj u okolnim mestima Podgorice.

Iz Skupštine su kazali da je peticija Omogućavanje leta za Minsk pacijentima za transplataciju bubrega odobrena, ali nije prikupila traženi broj glasova u određenom roku.

Oni su naveli da su dva podneska iste sadržine kao i ranije podnijete.

To su inicijative za omogućavanje leta za Minsk pacijentima za transplataciju bubrega i inicijativa koja se odnosi na Institut „Simo Milošević“, budući da je inicijativa te sadržine odobrena i postigla potreban broj glasova u određenom roku, i kao peticija razmotrena na matičnom odboru 27. saziva.

