Skupština građana jača vezu između parlamenta i građana

Podgorica, (MINA) – Skupština građana/ki omogućava direktno učešće građana u političkim procesima i jača vezu između građana i njihovih izabranih predstavnika, poručeno je sa konferencije “Inovacije parlamenta za podršku demokratiji”, koju su organizovali Evropski parlament i OECD.

Kako je saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT), taj novi oblik demokratskog učešća je važan jer osigurava da se čuje glas građana i da se razmotre različite perspektive o ključnim društveno-političkim pitanjima.

To, kako se dodaje, dovodi do boljeg upravljanja i postizanja konsenzusa u donošenju odluka.

Zamjenica izvršnog direktora CDT, Milena Gvozdenović, na konferenciji, koja je održana u srijedu i četvrtak u Briselu, poručila je da su građani Crne Gore potrebni novi načini da se povežu sa svojim predstavnicima.

Prema njenim riječima, Skupština građana/ki koju CDT i Centar za demokratiju i ljudska prava organizuju u Crnoj Gori, uz podršku Evropske unije, pravi je korak u tom smjeru.

Gvozdenović je kazala da je Skupština građana pokazala kako parlament može i treba da funkcioniše u interesu građana.

„Imali smo nevjerovatno aktivan proces u okviru kojeg su građani pravilno identifikovali izazove na temu korupcije u zdravstvu i javnom sektoru i na temu unapređenja izbora u Crnoj Gori” kazala je Gvozdenović.

Ona je dodala da je, sa druge strane, Skupština građana otkrila da je crnogorska predstavnička demokratija u krizi i da je parlament, kao i mnoge druge institucije, izgubio kontakt sa građanima.

„To znači da moramo promijeniti stvari – građanima su potrebni novi forumi, novi načini povezivanja sa svojim predstavnicima. Zbog toga je Skupština građana/ki posebno važna za Crnu Goru, a činjenica je da će politički prosperirati samo oni koji znaju da slušaju građane”, pojasnila je Gvozdenović.

Iz CDT-a su rekli da je Skupština građana/ki demokratski forum koji okuplja nasumično odabranu grupu građana koji diskutuju i razmatraju važna pitanja u zajednici i daju preporuke za unapređenje.

Dodaje se da se treća Skupština građana/ki u Crnoj Gori bavila temom izbora i izborne reforme.

Gvozdenović je istakla i da je osnivanjem skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu stvorena prilika da se čuje u parlamentu šta građani smatraju da treba da bude ishod reforme izbornih zakona.

Iz CDT-a su kazali da je konferencija “Inovacije parlamenta za podršku demokratiji” imala za cilj da ocijeni različita iskustva u demokratskim inovacijama koje parlamenti sprovode u posljednjih nekoliko godina.

