Skupština će nastaviti da postiže rezultate neophodne za dobijanje IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Skupština će nastaviti da postiže rezultate koji su neophodni kako bi Crna Gora dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) u junu, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Mandić je to rekao u telefonskom razgovoru sa generalnim direktorom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopmanom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić i Kopman su razgovarali o brojnim temama vezanim za dobijanje pozitivnog IBAR-a, otpočinjanje zatvaranja pregovaračkih poglavlja nakon toga, novonastaloj situaciji u Ustavnom sudu i problemima vezanim za izbor predsjednika Vrhovnog suda.

Mandić je istakao da će Skupština Crne Gore nastaviti da postiže rezultate koji su neophodni kako bi dobili naša zemlja dobila pozitivan IBAR u junu ove godine.

„On je dodao da ne sumnja da će i Vlada postupiti na isti način“, kaže se u saopštenju.

Kopman je čestitao Mandiću na, kako se navodi, impresivnim rezultatima koje je postigla Skupština na evropskom putu Crne Gore.

On je zaključio da svi vide Crnu Goru kao apsolutnog lidera u regionu kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS