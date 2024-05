Skoro trećina građana smatra da EU ima negativan uticaj u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Skoro trećina građana smatra da Evropska unija (EU) ima negativan uticaj u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja Digitalnog forenzičkog centra (DFC) i agencije DeFakto.

Istraživanje je sprovedeno od 8. do 21. aprila, na uzorku od 1.005 ispitanika.

Predstavljajući istraživanje Slaven Živković iz DeFakta, rekao je da 76,1 odsto građana smatra da EU ima veliki ili priličan uticaj u Crnoj Gori, slijede NATO, Sjedinjene Američke Države (SAD), Srpska pravoslavna crkva, Rusija i Srbija.

Na pitanje da li taj uticaj vide kao pozitivan ili negativan, 29,6 odsto građana je ocijenilo da je EU uticaj uglavnom ili veoma negativan, dok 70 odsto građana misli da Unija ima veoma ili uglavnom pozitivan uticaj.

Skoro polovina, odnosno 47 odsto građana, misli da NATO ima veoma ili uglavnom pozitivan, dok skoro 53 odsto smatra da Alijansa ima uglavnom ili veoma negativan uticaj u Crnoj Gori.

Da SAD i Rusija, imaju negativan uticaj u Crnoj Gori smatra 58,2 odsto, odnosno 52 odsto ispitanih.

Uticaj SPC i Srbije 53,4 odsto, odnosno 51,8 odsto građana, vide kao veoma ili uglavnom pozitivan.

Istraživanje je pokazalo da nešto više od polovine ispitanika, 54,7 odsto, smatra da se stvari u Crnoj Gori kreću u vrlo dobrom ili prilično dobrom smjeru.

Dok, sa druge strane, više od jedne trećine ispitanika smatra da se stvari kreću u lošem smjeru.

Da je organizovani kriminal najveća bezbjednosna prijetnja smatra 25,8 odsto ispitanika, dok 23 odsto misli da je to politička nestabilnost.

Istraživanje je pokazalo da skoro 21 odsto građana smatra da je to ekonomska nestabilnost.

Skoro 60 odsto građana je kazalo da im nije važno ko je vlasnik medija koje najviše prate.

Sa druge strane, više od trećine ispitanika, 38,7 odsto je reklo da im je veoma ili donekle važno da znaju ko je vlasnik.

Više od trećine ispitanika, 35,8 odsto, smatra da prisustvo stranih vlasnika medija doprinosi većoj medijskoj slobodi u Crnoj Gori.

Sa druge strane, više od polovine ispitanika, 55,7 odsto, ocijenilo je da prisustvo stranih vlasnika ne doprinosi većoj medijskoj slobodi u zemlji.

Odgovarajući na pitanje da li vlasnici medija u Crnoj Gori promovišu agendu koja odražava interese njihovih matičnih zemalja, 47,2 odsto ispitanih smatra da je to slučaj, dok 42,2 odsto ima suprotan stav.

Gotovo 60 odsto ispitanika podržava ideju postojanja ograničenja za strano vlasništvo nad medijima u Crnoj Gori, dok 34,7 odsto ne podržava tu ideju.

Više od polovine građana smatra da mediji u državi ne izvještavaju objektivno, neutralno i profesionalno.

Stav da mediji uglavnom ili uopšte ne izvještavaju na taj način smatra 55,7 odsto građana, dok 40,5 odsto smatra da u potpunosti ili uglavnom izvještavaju pridržavajući se etičkog kodeksa.

Manje od dvije trećine ispitanika, 60,1 odsto, smatra da mediji uopšte ili uglavnom ne utiču na formiranje njihovih stavova o aktuelnim društvenim temama, dok nešto više od jedne trećine, 37,2 odsto, smatra da mediji utiču.

Skoro polovina, odnosno 47,5 odsto građana vjeruje da mediji rade u interesu političkih partija, dok 36,8 odsto smatra da su u interesu vlasnika, a 11,3 odsto vjeruje da mediji rade u interesu građana.

Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika, 70,5 odsto, vjeruje da bi Vlada i regulatorna tijela trebalo da budu odgovorni za borbu protiv širenja lažnih vijesti i dezinformacija.

Marko Banović iz DFC-a, odgovarajući na pitanje o negativnoj percepciji EU, kazao da je to slučaj i sa SAD-om, NATO-om.

„To je rezultat kontinuirane antizapadne propagande u Crnoj Gori, koja često zna da dođe i iz pojedinih struktura u parlamentarnoj većini. Imamo problem i sa relativizacijom stranih uticaja, vidimo da se Rusija pozitivnije percipira kod građana“, kazao je Banović.

On je pomenuo i kontinuiranu kampanju na dan obilježavanja godišnjice NATO bombardovanja.

„Gdje smo imali brojne dezinformacije. Imali smo slučaj i kad je formirana Vlada Milojka Spajića, kad su Crnu Goru nazivala „ambasordistanom“. To je kontinuirana propaganda koja targetira određene slojeve društva i zato imamo ovakve rezultate“, kazao je Banović.

Govoreći o tome što mali broj građana smatra da su sajber napadi velika bezbjednosna prijetnja, Banović je rekao da je veliki broj građana ima nizak stepen digitlane pismenosti.

„Kada pogledate izvještavanje medija, sajber prijetnje rjeđe možemo da vidimo u odnosu na primjer teme iz crne hronike“, rekao je Banović.

On je podsjetio da je Crna Gora pretprjela snažan sajber napad i da neki državni organi i dalje imaju problem da se vrate u punu funkcionalnost.

„To je problem edukacije i naglašavanja tog problema. Svijet se sve više digitalizuje, i naše društvo, to će biti sve veći problem u Crnoj Gori“, rekao je Banović.

On je, govoreći o tome što su građani rekli da političku nestabilnost vide kao jednu od tri najveće bezbjednosne prijetnje, kazao da građani nijesu dovoljno svjesni da strano miješanje kao ključni cilj ima izazivanje političke nestabilnosti.

