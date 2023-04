Sjutra štrajk upozorenja zaposlenih RTCG-a

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Radio Televiziji Crne Gore (RTCG) održaće sjutra jednosatni štrajk upozorenja, najavio je Štrajkački odbor Sindikata zaposlenih RTCG-a.

Iz Sindikata zaposlenih RTCG-a saopštili su da je to prvi štrajk u istoriji Javnog servisa, i to u njihovoj organizaciji.

Oni su kazali da nakon višemjesečnih pregovora sa menadžmentom RTCG-a nije postignut dogovor o povećanju zarada, koje je Sindikat tražio u skladu sa preporukom Ministarstva finansija.

Iz Sindikata zaposlenih RTCG-a naveli su da se ta preporuka odnosi na povećanje zarada u javnom sektoru za zaposlene koji pripadaju kategoriji D, radi ublažavanja posljedica inflatornog udara.

Kako su rekli, iako im je generalni direktor RTCG-a Boris Raonić na Skupštini sindikata 4. aprila ove godine javno obećao da je menadžment za tu namjenu izdvojio milion EUR, gotovo svakodnevni pregovori prolaze kroz stalne opstrukcije i odugovlačenja.

“Iako je na javnoj sjednici Savjeta održanoj 13. aprila ove godine u javnost poslata poruka o jedinstvenom rješenju oba sindikata i menadžmenta uz minimalne korekcije i preporuku za hitno postizanje dogovora, dogovor nije postignut”, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su naglasili da je njihov predlog povećanja koeficijenata finansijski najpovoljniji za zaposlene RTCG-a, usklađen sa preporukama Ministarstva finansija i da se uklapa u finansijska sredstva koja je izdvojio menadžment.

Štrajk upozorenja će biti održan na platou ispred RTCG-a, od 12 do 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS