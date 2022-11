Sjutra ponavljanje glasanja na tri biračka mjesta u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Na tri biračka mjesta u Šavniku sjutra će biti ponovljeno glasanje, a pravo glasa ima 679 birača.

Lokalni izbori biće ponovljeni na biračkom mjestu u zgradi Opštine Šavnik, kao i u selima Bijela i Kruševice.

Na tim biračkim mjestima je u prethodna dva izborna ciklusa, 23. i 30. oktobra, prekinuto glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora nijesu omogućili glasačima da ostvare svoje biračko pravo.

Biračka mjesta biće otvorena u sedam, a zatvorena u 20 sati.

