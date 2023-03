Sjutra počinje štampanje glasačkih listića

Podgorica, (MINA) – Štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore u Crnoj Gori počeće sjutra, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Listići će biti štampani u štampariji Merkator u Bijelom Polju.

Na izborima će učestvovati lideri Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, Nove srpske demokratije Andrija Mandić, Demokrata Aleksa Bečić i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Na izborime će učestvovati jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković i influenser Jovan Radulović.

Glasačko pravo ima 542.154. građana.

Predsjednički izbori biće održani 19. marta.

Mediji treba da se obrate DIK-u najkasnije danas do 15 sati, kako bi im bilo izdato ovlašćenje za ulazak u prostorije u kojima će biti štampani listići.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti podatke o osobi za koje se traži ovlašćenje (ime i prezime, broj identifikacionog dokumenta – lične karte ili pasoša).

