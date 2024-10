Sjutra obustava saobraćaja na putu Berane – Ribarevine

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Berane – Ribarevine sjutra će biti u potpunosti obustavljen, zbog radova na tunelu Tifran, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Navodi se da će saobraćaj na tom putu biti obustavljen do četvrtka, do sedam sati.

„Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila zbog radova na tunelu Tifran u sklopu rekonstrukcije magistranog puta M-2, dionica Poda-Berane“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su rekli da za vrijeme obustave putnička vozila i autobusi mogu koristiti alternativne puteve.

„Podsjećamo da je na tom putu do kraja mjesca na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila od devet do 12 i od 14 do 17 sati“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su kazali da je rekonstrukcija puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane počela 31. jula prošle godine, a da je rok za završtak 24 mjeseca.

Kako su rekli, vrijednost radova je 35.731.859 EUR bez poreza na dodatu vrijednost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS