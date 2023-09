Sjutra o bezbjednosti objekata organa za sprovođenje zakona

Podgorica, (MINA) – Sjednica Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajnog bezbjednosnog sektora, u čijem će fokusu biti događaj u vezi sa depoom podgoričkog Višeg suda, biće održana sjutra, najavljeno je iz Ministarstva pravde.

Iz Ministarstva su kazali da će glavna tema sjednice biti “bezbjednost i mjere zaštite objekata i prostorija organa za sprovođenje zakona i čuvanje dokumentacije, sa posebnim fokusom na događaj u vezi depoa Višeg suda u Podgorici“.

Biroom za operativnu koordinaciju organa obavještajnog bezbjednosnog sektora predsjedava ministar pravde Marko Kovač.

