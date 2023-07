Sjutra konstitutivna sjednica Skupštine

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore, na čijem je dnevnom redu i izbor predsjednika parlamenta, biće održana sjutra u Podgorici.

Na dnevnom redu sjednice je i utvrđivanje broja potpredsjednika i njihov izbor, kao i izbor predsjednika i članova Administrativnog odbora.

Na sjednici će biti usvojen izvještaj Državne izborne komisije o parlamentarnim izborima, koji su održani 11. juna.

Konstitutivnom sjednicom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava najstariji poslanik kome u radu pomažu najmlađi poslanik i generalni sekretar parlamenta.

Najstariji poslanik u novom sazivu je Milan Lekić iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a najmlađi je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Mirko Đukić.

U novom sazivu Skupštine lista PES-a imaće 24 poslanika, a koalicija Zajedno, okupljena oko Demokratske partije socijalista, 21.

Koalicija ZBCG imaće 13 poslanika, Lista Hrabro se broji 11, a Bošnjačka stranka šest.

Po dva predstavnika u parlamentu imaće koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa i Albanski forum, a po jednog Hrvatska građanska inicijativa i Albanska alijansa.

Sjednica Skupštine počeće u 12 sati.

