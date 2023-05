Sjutra drugi sastanak Đukanovića i Milatovića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i novoizabrani predsjednik Jakov Milatović imaće sjutra drugi razgovor u okviru aktivnosti primopredaje dužnosti, saopšteno je iz kabineta Đukanovića.

Razgovor će, kako je najavljeno, početi u deset sati u Kabinetu Predsjednika.

Đukanović i Milatović su o primopredaji dužnosti i predstojećoj inauguracijina razgovarli i na sastanku 12. maja.

Milatović će u subotu, u Skupštini Crne Gore, položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS