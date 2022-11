Sjutra besplatno testiranje na HIV i hepatitis B i C

Podgorica, (MINA) – Zainteresovani građani sjutra će, u Kući zdravlja u Podgorici, moći besplatno i anonimno da se testiraju na HIV, kao i na hepatitis B i C, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) CAZAS.

Iz CAZAS-a su kazali da će testiranje biti organizovano povodom Svjetskog dana borbe protiv side, od 15 do 19 sati.

Iz te NVO su naveli da se 1. decembar u svijetu obilježava pod sloganom „Izjednačimo!“ kojim UNAIDS1 ukazuje na važnost udruživanja snaga i resursa ka povećanju dostupnosti, kvaliteta i prilagođenosti usluga za liječenje, testiranje i prevenciju HIV-a, tako da se one omoguće jednako svima.

“Ovo je ujedno i poziv za reformisanje zakona, politika i praksi kako bi se društvo uspješno borilo sa stigmom, diskriminacijom i isključenošću osoba koje su pogođene HIV-om i u povećanom riziku od HIV-a”, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su, u sklopu ovogodišnje kampanje, pozvali građane da se testiraju na HIV, ali i da se edukuju o putevima prenosa i prevencije.

Iz te NVO su rekli da će tradicionalno započeti kampanju 1. decembra i realizovati aktivnosti tokom cijelog mjeseca.

Kako su saopštili, osim edukativnih akcija u školama, akcija testiranja u zajednici i edukacija, kampanja će uključivati brojne druge aktivnosti.

“U četvrtak, 1. decembra od 15 do 19 sati svi zainteresovani građani moći će da se besplatno i anonomno testiraju na HIV, hepatitis B i C u Kući zdravlja u Podgorici, u sklopu akcije koju CAZAS realizuje u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i Kućom zdravlja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, od 17 sati tim edukatora CAZAS-a biće na info štandu u šoping centru BIG fashion gdje će biti realizovane edukativne aktivnosti i distribucija informativnog i preventivnog materijala.

“Prema podacima UNAIDS-a, u prošloj godini, u svijetu je 650 hiljada života izgubljeno od posljedica side, a 1,5 miliona ljudi je novoinficirano HIV-om”, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su naveli da je epidemija HIV-a i dalje veliki globalni problem javnog zdravlja i da se procjenjuje da je na kraju prošle godine u svijetu sa HIV-om živjelo 38,4 miliona osoba.

Kako su saopštili, oko jedna petina osoba koje su inficirane HIV-om ne zna da ima HIV zbog čega je ekstremno važno da se kontinuirano radi na povećanju obuhvata testiranjem i ukidanju barijera ka pristupačnom testiranju naročito ranjivim kategorijama.

“Značaj ranog testiranja je veliki, jer ukoliko se HIV otkrije u ranom stadijumu i na vrijeme počne sa liječenjem, osoba može imati dug, kvalitetan i produktivan život kao i zdravo potomstvo”, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su kazali da se, uz dobar terapijski odgovor, sa HIV-om se danas ne samo živi nego i stari, pa osobe sa HIV-om imaju očekivani životni vijek kao i osobe koje nijesu inficirane.

Kako su naglasili, osobe koje terapijom postignu nemjerljiv broj virusnih kopija u krvi ne mogu dalje prenositi infekciju.

“Crna Gora je zemlja sa niskom stopom obolijevanja od HIV-a što potvrđuje da dosadašnji napori uloženi u odgovor na HIV/AIDS daju rezultat. Prema podacima godišnjeg izvještaja za HIV2 u 2021. godini u Crnoj Gori registrovano je 13 novih HIV/AIDS slučaja”, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su podsjetili da je prvi slučaj ove infekcije u Crnoj Gori zabilježen je 1989. godine i da je do kraja prošle godine, registrovana ukupno 331 osoba inficirana HIV-om, od kojih je 156 u momentu otkrivanja infekcije bilo u stadijumu AIDS-a.

“U istom periodu 65 osoba je umrlo od posljedica AIDS-a”, kazali su iz CAZAS-a.

Oni su naveli da , osim javno-zdravstvenih institucija koje su dugogodišnji partneri kampanje, tradicionalni partneri kampanje postaju i Glavni grad sa servisom „Kuća zdravlja“ ali i privatni sektor.

Kako su saopštili, ove godine, lanac BENU apoteka i Neregelija sa brendom Durex, pružiće aktivan doprinos kampanji pa će svim građanima u njihovim apotekama osim edukacije i informativnog materijala biti dostupni i besplatni kondomi.

“Ključ dobrog društvenog odgovora je upravo multisektorska saradnja i pohvalno je što se iz godine u godinu u javno zdravstvene kampanje u većoj mjeri uključuju mediji, lokalne samouprave, privatni sektor i druge institucije”, rekli su iz CAZAS-a.

Oni su pojasnili da detaljan raspored aktivnosti u sklopu kampanje svi zainteresovani mogu pratiti putem društvenih mreža te nevladine organizacije.

