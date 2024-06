Sindikat prosvjete: Nijesmo pristali na rješenja kojima se smanjuju zarade

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete nije pristao na pojedina rješenja u Nacrtu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojima se, kako su kazali, umanjuje moć pregovaranja u dijelu koji se odnosi na zarade.

Iz Sindikata su kazali da Nacrtom izmjena Zakona nijesu predviđeni dodaci zaposlenima u prosvjeti, što bi njihove plate umanjilo do 30 odsto.

Oni su podsjetili da je Vlada počela rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i da je formirana radna grupa, čiji su članovi, između ostalog, i predstavnici Sindikata prosvjete.

Kako se naveli, na radnom sastanku 30. maja je prezentovan Nacrta Zakona, koji su sačinili predstavnici Ministarstva finansija, uz podršku Svjetske banke.

„Svi sindikati su iznijeli svoja mišljenja na ponuđenu verziju, koja su, uglavnom, negativna“, kaže se u saopštenju.

Iz SPCG su kazali da se taj sindikat oštro usprotivio pojedinim rješenjima.

Kako su pojasnili, predloženim Nacrtom zakona se sindikatima umanjuje moć pregovaranja u dijelu koji se odnosi na zarade, što nije u duhu kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.

“Vlada ne treba da se plaši snage sindikata, već da, kroz zajedničko djelovanje, pronalazimo načine da zaposleni budu stimulisani i motivisani da na radnom mjestu ostvaruju maksimalne učinke”, istakli su iz SPCG.

Prema njihovim riječima, u članovima 5 i 14 Nacrta se obesmišljava socijalni dijalog i značaj sindikata tokom pregovora.

“Radnici bi tada zavisili samo od odluka i stavova Vlade, što je nedopustivo”, rekli su iz SPCG.

Iz Sindikata su kazali da članovima 17 i 20 nijesu predviđeni nikakvi dodaci zaposlenima u prosvjeti, što bi njihove zarade umanjilo i do 30 odsto.

“Prosvjetni radnici bi izgubili dodatke koji u kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete postoje više od 30 godina, i koji do sada nikada nijesu bili upitni”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi, ukoliko bi se koeficijenti određivali uredbom Vlade, a dodaci ili dio dodataka na zaradu ostao u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete, to samo komplikovalo posao obračunskim radnicima i sekretarima u ustanovama prilikom tumačenja i obračuna zarada.

Iz SPCG su kazali da nijesu pristali na takva rješenja Vlade.

“Kako su se pojavila netačna i tendenciozna tumačenja nekih pojedinaca, bivših članova sindikata i bivših političara, da će prosvjetnim radnicima zarade novim Zakonom biti manje i do 30 odsto, i da je SPCG već pristao na to, obavještavamo vas da je to apsolutno netačno”, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su kazali da su pripremili primjedbe na ponuđeni Nacrt i da će ih kraja sedmice poslati Ministarstvu finansija.

“Glavni odbor i rukovodstvo SPCG neće pristati na ustupke koji bi umanjili tekovine prosvjetnih radnika, koje smo mukotrpno, decenijama unazad, sticali”, poručuje se u saopštenju.

Iz SPCG su rekli da će o svim narednim koracima prosvjetna, i ostala javnost, biti blagovremeno obaviještena.

