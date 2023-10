Šetnja u pomen nastradalima u Medovini

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju je danas održana šetnja u pomen građanima koji su ubijeni u naselju Medovina 12. avgusta prošle godine.

Kako prenosi Radio televizija Cetinje, nekoliko stotina građana je na ulazu u Medovinu zapalilo svijeće nakon što su od tog naselja, Bajovom ulicom, preko Studentskog i Dvorskog trga i pored Cetinjskog manastira došli na mjesto odakle je krenula kolona.

Prije sedam dana građani su pješačili od Medovine do zgrade policije na Cetinju, u znak protesta zbog onih građana koji još čekaju na odgovore.

Tridesetčetvorogodišnji Vuk Borilović je 12. avgusta prošle godine na Cetinju, pucajući iz vatrenog oružja, usmrtio deset i ranio šest osoba, nakon čega je ubijen.

