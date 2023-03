Šehović: Predsjednički izbori odrediće budućnost države

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori, koji će biti održani u nedjelju, događaj su koji će odrediti karakter i budućnost Crne Gore, ocijenio je lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Kako je saopšteno iz SD-a, Šehović je na konvenciji u Bijelom Polju kazao da vjeruje da će većinska, pristojna, građanska i evropska Crna Gora i ovoga puta, baš kao i 2006. godine, biti na pravoj strani istorije.

“Svi mi, nezavisno od nacionalne, vjerske, političke, ili bilo koje druge pripadnosti, koji smo sebe ugradili u temelje ove države, nemamo pravo da 19. marta, baš kao ni dvije sedmice nakon toga, ostanemo kući”, poručio je Šehović.

On je kazao da je ovo vrijeme ne političkog, nego civilizacijskog raspleta u Crnoj Gori.

„Pred nama jeste lak izbor, ali i nimalo lak zadatak. Neće pobjedu donijeti ni SD ni Demokratska partija socijalista, niti bilo koja druga partija ili pojedinac. Pa ni sam Milo Đukanović”, rekao je Šehović.

Pobjeda će se desiti, kako je naveo, jedino ako svi budu uradili onoliko koliko mogu.

“Odnosno onoliko koliko moramo, ako želimo da budemo dostojni izazova sa kojima se društvo suočava i odgovorni prema generacijama koje dolaze“, istakao je Šehović.

On je kazao da je ulog velik, najveći od referenduma na ovamo.

Taj ulog, prema riječima Šehovića, nije ni lični ni partijski, već državni i istorijski.

“Baš zato što znamo da će istorija suditi djelima koja činimo danas, SD nije imao ni najmanju dilemu”, naglasio je Šehović.

SD, kako je rekao, nije kalkulisao, “gatao”, nije se cjenkao i nije ucjenjivao.

Šehović je naveo da je SD bez zadrške donio jedinu racionalnu i i državno odgovornu odluku – da jasno i glasno podrži Đukanovića kao, kako je kazao, jedinog opozicionog, kandidata pristojne i državno odgovorne Crne Gore, koji realno može da pobijedi na izborima.

“I da ponovo, a ne bi mu bio prvi put, uz našu pomoć okrene točak istorije u ovoj državi, da Crnu Goru vrati sebi, građanskoj, antifašističkoj i evropskoj orijentaciji”, rekao je Šehović.

On je naglasio da je Crnoj Gori potreban novi konsenzus i kompromis, ali za i u interesu Crne Gore, a ne protiv nje.

„Da, Crna Gora treba okupljanje, ali ne u nacionalne torove nego oko građanskih i sekularnih vrijednosti, oko vrijednosti koje jačaju, a ne onih koje potkopavaju njenu državnost”, poručio je Šehović.

Crnoj Gori, kako je kazao, treba pomirenje.

“Ali stvarno, a ne lažno pomirenje koje stavlja znak jednakosti između antifašizma i fašizma, patriotizma i primitivizma, sekularizma i klerikalizma, nauke i dogme, dželata i žrtve”, naveo je Šehović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora treba da se mijenja, ali ne i da se ruši.

Šehović je dodao da su Crnoj Gori potrebne promjene na bolje, a ne na gore, one koje obezbjeđuju prosperitet, a ne koje uvode u haos.

“Da, možda nam treba i razgradnja devijacija koje su bile prisutne u prethodnom sistemu vladanja, ali zasigurno ne i razgradnja države i njenih temeljnih vrijednosti“, zaključio je Šehović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS